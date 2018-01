Morador de rua 'pesca' moeda em fosso do Metrô

Ao avistar um brilho promissor, ele agacha, solta a linha de uma altura equivalente a um prédio de cinco andares e traz R$ 0,25 para a superfície. Seu apelido, Complicado, surgiu da dificuldade em pescar. Ele pesca moedas há 24 anos e ganha até R$ 20 por dia.

"Rapaz, é difícil! O vento do túnel é tão forte que às vezes eu perco o dinheiro e tenho de pescar outra vez", contou em uma tarde de pescaria. Nascido em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, Silva chegou a São Paulo em 1986 para trabalhar em uma construtora. Foi demitido quatro anos depois.

Com problemas com o alcoolismo, ele foi morar na rua. "Se a cachaça não me matou até hoje, não morro mais", disse Silva, que não bebe há 18 anos. Não é todo dia que o "mar" está para moeda. "Eu fico uma semana sem pescar para juntar mais dinheiro em um buraco." Silva também consegue pegar notas fazendo uma espécie de pinça, usando dois barbantes, cada um com um ímã na ponta. Ele disse que, certa vez, uma pessoa que o via pescar duvidou e jogou R$ 50 em um respirador. "Claro que eu pesquei." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.