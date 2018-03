Morador diz que reintegração em SP teve bala de borracha

As balas de borracha foram proibidas em protestos pacíficos pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), após as manifestações das últimas semanas. Num dos lotes, a Força Tática da PM, que começou a ação às 5 horas, foi recebida com pedradas e lançou uma série de bombas de gás lacrimogêneo até dispersar o grupo. Os moradores alegam que foram agredidos injustamente porque os agitadores não faziam parte da vizinhança que residia no local. Para impedir a entrada dos soldados, eles montaram barricadas com pedaços de madeira e pneus em chamas.

Segundo o major Luiz Roberto Miranda Júnior, houve apenas dois feridos: um PM atingido por uma pedra no pescoço e o fotógrafo da agência de notícias Associated Press (AP) Nelson Antoini, que foi levado a hospital com um corte na orelha. De acordo com Antoini, um estilhaço de uma bomba de efeito moral provocou a lesão.

Os moradores, no entanto, afirmam ter sido atingidos por balas de borracha e gás lacrimogêneo dentro das suas casas. "Realmente, apareceu morador com uma ou três balas de borrachas na mão. Pode ser que algum policial sem ordem deu um tiro para cima e alguém pegou. Quase todo final de semana tem baile funk, vem pelotão policial e tem tiro de borracha a rodo", disse o Miranda Júnior. Ele afirmou que será apurado se houve excesso da polícia.

Famílias

A decisão para desocupar área foi dada em fevereiro, mas só agora foi cumprida. O defensor público Rafael Lima disse que a Justiça recusou a entrada dele como representante de todos os moradores, mas atua em nome de pelo menos seis deles. Ele calcula que havia 150 famílias com 450 pessoas - para PM, havia 70 famílias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.