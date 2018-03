Morador do Alemão morre durante tiroteio na comunidade Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após um protesto no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, na noite dessa terça-feira, 27. Moradores do conjunto de favelas protestavam contra a prisão de Romário de Morais da Silva, conhecido como Romarinho, e atearam fogo em um ônibus que passava pela Estrada Adhemar Bebiano (também conhecida como Estrada Velha da Pavuna). O policiamento segue reforçado no local.