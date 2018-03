Moradora de rua é baleada em São Paulo A polícia não conseguiu identificar a moradora de rua que foi encontrada no final da noite de ontem ferida com vários tiros, na Praça José Molina, na junção entre as avenidas Paulista e Rebouças, região nobre da capital paulista. Policiais militares a levaram ao PS do Hospital das Clínicas, onde foi internada em estado grave. Policiais militares do 7º Batalhão foram avisados por pessoas que escutaram estampidos naquela praça. Nenhuma testemunha viu o autor dos disparos. Ao chegarem, os PMs encontraram a mulher negra aparentando mais de 35 anos, com vários ferimentos de projéteis de arma de fogo. O inquérito policial de tentativa de homicídio foi instaurado pela delegada Juliana Mota, de plantão na Delegacia da Consolação (4º DP).