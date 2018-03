Moradores de Madri fazem caça às baratas

Os moradores do bairro de Orcasitas, em Madri, na Espanha, foram às ruas na última segunda-feira para fazer uma caça às baratas. Foi uma forma de protestar contra a infestação de insetos no local, que já dura anos. Apesar de a prefeitura dedetizar as casas de algumas pessoas, os moradores afirmam que isso nunca foi feito no bairro em geral. Centenas de baratas foram capturadas pelos moradores, que as levaram no dia seguinte para o prédio da administração local. Lá, eles fizeram uma manifestação pedindo que a prefeitura faça algo para acabar de vez com os insetos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.