Moradores de rua teriam sido levados de Suzano para Santos

Segundo informações do 7º Distrito Policial, no Gonzaga, o próprio denunciante abordou o motorista do veículo, uma Kombi, com placas de Santo André, no ABC Paulista, e perguntou sobre a ação. De acordo com os policiais, este motorista afirmou que as pessoas eram de São Vicente, cidade vizinha, e que a ordem para deixá-las no local fora dada pelo Centro de Referência de Assistência Social (Creas) de Suzano.

Após a denúncia, funcionários da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Santos estiveram no local, mas ninguém foi localizado. A Secretaria Municipal de Comunicação Institucional de Suzano informou que está apurando as informações, mas ainda não tem nenhuma resposta oficial sobre o caso.