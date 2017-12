Moradores de Sorocaba protestam contra falta de água

De acordo com os moradores, o Éden e bairros vizinhos estão com o abastecimento irregular desde o final do ano passado. Em algumas áreas, a água só chega às torneiras uma vez a cada dois dias, durante a madrugada. Foi o quarto protesto contra o desabastecimento este ano em Sorocaba. A administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) informou que o problema só vai ser resolvido no final de março, quando ficará pronto um no anel de distribuição de água.