Moradores ficam ilhados pela chuva em cidade no CE Cerca de 15 moradores de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, ficaram ilhados hoje por conta das fortes chuvas que atingem o Estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, uma equipe foi deslocada por volta das 10 horas para a cidade, que fica a cerca de 75 quilômetros de Fortaleza. O grupo será resgatado por um barco e será levado para um abrigo na região.