Moradores protestam contra demolição de casas em SP Moradores do Jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, realizavam no início da manhã de hoje uma manifestação na Avenida Jacu-Pêssego. As famílias, cerca de 200 segundo os moradores, querem impedir o início da demolição das cerca de 500 casas que estão no traçado das obras de ampliação da via. Policiais militares afirmam que o número de manifestantes não passava de 100 pessoas. Apesar do clima ser tenso, não há confronto entre agentes e as famílias.