Moradores protestam contra reintegração em SP Cerca de mil famílias protestam contra reintegração de posse no Conjunto Caraguatatuba, em Itaquera na zona leste de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 18. Os apartamentos que pertencem ao programa Minha Casa Minha Vida, destinados à população do Jardim Pantanal, foram invadidos em agosto de 2013. A Polícia Militar com o apoio do choque e agentes de trânsito realizam a reintegração no local.