Moradores protestam contra sinos no interior de SP Os sinos da única igreja católica de Guaimbê, no centro-oeste do Estado de São Paulo, a 476 km da capital, estão no centro de uma polêmica. Moradores liderados pela professora Elaine Valéria da Silva correm um abaixo-assinado para exigir que a prefeitura proíba as badaladas que, às 7 horas, nos domingos, convidam os 5.425 moradores da cidade para a missa das 8 horas.