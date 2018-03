Moradores resistem à reintegração de posse na zona leste A Polícia Militar realiza na manhã desta quinta-feira, 27, a reintegração de posse de um terreno localizado no parque São Rafael, em São Mateus, zona leste de São Paulo. Cerca de 500 pessoas moram no local, que é uma propriedade particular. De acordo com a assessoria da PM, os moradores resistiram a ação e houve um "pequeno confronto com os policiais".