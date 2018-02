Moradores tentam barrar abertura do Ibirapuera 24 horas Moradores do entorno do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, pretendem entrar com representações no Ministério Público Estadual (MPE) para tentar barrar uma decisão da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), de abrir a área verde 24 horas nos finais de semana. A ação será colocada em prática a partir do dia 21, com a Virada Esportiva.