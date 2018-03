Morales sobrevoa área de enchentes na Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, sobrevoou a região mais afetada pelas enchentes que deixaram até o momento 51 mortos, quatro desaparecidos e atingiram mais de 47 mil famílias, segundo dados do Ministério da Defesa boliviano. Segundo especialistas, as fortes chuvas vem sendo provocadas pelo fenômeno "La Niña", que começou em novembro do ano passado, e seria mais forte que "El Niño", registrado no início de 2007. Em algumas áreas, a situação ficou mais crítica pouco antes do Carnaval, há mais de uma semana. Cidades inteiras como Trinidad, capital do departamento (Estado) amazônico de Beni, estão praticamente isoladas. Segundo a imprensa local, Trinidad corre o risco de ser "arrastada" pelo rio Mamoré, já que a barreira que o contém ameaça se romper. Morales anunciou que decretaria estado de emergência no lugar para onde seria enviada toda ajuda possível. Canais O governo também já determinou a construção de canais para evitar que a água chegue à cidade. "Depois de sobrevoar a região e de ver esse quadro de perto, vamos decretar área de desastre natural", declarou Morales à imprensa boliviana. O ministro da Defesa, Walter San Miguel, disse que a situação no local é "desesperadora" porque o nível das águas subiu muito com as chuvas e fortes ventos. "Os danos já estão feitos, mas tomara que não continue chovendo para que Trinidad não entre em colapso de vez", afirmou. San Miguel disse que o governo montou acampamentos para as famílias nas regiões inundadas. Segundo estimativas oficiais, desde novembro, as chuvas e inundações já afetaram 80 municípios e várias localidades em seis dos nove departamentos da Bolívia. A previsão é de que o mau tempo e suas conseqüências persistam até o fim deste mês e o início de março. Falta de combustível O governo de Beni declarou o Estado "área de desastre natural". As enchentes são consideradas as piores da história da região. De acordo com a Red Erbol, o governador de Beni, Ernesto Suárez, e o ministro San Miguel afirmaram que falta combustível para os aviões devido ao aumento do tráfego aéreo no Estado que está com quase todas as suas estradas interditadas. A cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, também está praticamente isolada. Técnicos do setor de estradas contaram que está sendo construída uma ponte improvisada para tentar garantir o abastecimento de gás liquefeito, entre outros itens, e o transporte dos moradores. Os departamentos mais afetados são os de Beni, Santa Cruz, Cochabamba e Pando. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.