Morre 4ª vítima de chacina na zona norte de São Paulo Morreu ontem José Romildo Silva, de 45 anos, umas das quatro vítimas que haviam sobrevivido à chacina ocorrida na madrugada do mesmo dia no Jardim Guapira, região do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que administra o Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, localizado no Jaçanã, onde ele morreu.