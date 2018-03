Morre 5ª vítima de acidente em Mogi das Cruzes Morre a 5ª vítima do acidente envolvendo um Fiat Siena, placa de São Paulo, e um caminhão, na na Estrada da Itapeti-Pedreira, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Por volta das 20h deste domingo, houve uma colisão entre os dois veículos na divisa com o município de Itaquaquecetuba. De acordo com a polícia, todas as vítimas são mulheres, algumas adolescentes. Quatro delas morreram no local e outras três foram socorridas. A jovem que morreu nesta madrugada estava internada na santa Casa de Suzano. O grupo de amigas havia passado o domingo em Mogi, participando de um churrasco. Policiais da 2ª Delegacia de Mogi não sabem informar ainda se a pessoa que estava ao volante estava alcoolizada. As duas sobreviventes desse acidente encontram-se internadas em estado grave.