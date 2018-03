Morre, aos 65, Tommy Ramone, baterista original dos Ramones

Nascido Thomas Erdelyi, em Budapeste, na Hungria, Tommy Ramone foi co-fundador da banda e seu baterista entre 1974 e 1978. Ele era o último membro vivo do quarteto original.

"Não era só música com os Ramones: Era uma ideia. Era trazer de volta todo um sentimento que estava perdido no rock", disse ele para explicar o som da banda em 1978. Neste mesmo ano ele deixou de lado as baquetas para se tornar produtor musical e chegou a trabalhar inclusive com seus antigos companheiros.

Além dos três primeiros discos- Ramones, Leave Home e Rocket to Russia- como baterista e co-produtor, ele ainda produziu o quarto disco, Road to ruin. Tentando obter maior sucesso comercial, a banda tentou trabalhar com outros produtores, mas Tommy ainda trabalharia no oitavo disco - Too tough to die.

A banda, começou em Nova York no lendário bar CBGB com contemporâneos como Blondie, Talking Heads e Television., influenciou gerações de músicos e outros importantes conjuntos, como The Clash, Sex Pistols, Nirvana, Pearl Jam e Green Day.