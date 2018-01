Morre aos 73 anos o jornalista Moacir Japiassu

"Meu ruivo adorado foi embora", escreveu Marcia no Facebook. "A última coisa que me disse foi que queria morrer. E, como era do seu temperamento, fez o que achou melhor", dizia ainda a mensagem. "Além do pai, perdi o meu professor de jornalismo", resumiu Daniel. Japi havia sofrido um derrame dia 12 de setembro e foi submetido a uma cirurgia em São José dos Campos. Apresentou melhoras, mas não conseguiu voltar a falar. Comunicava-se, nas últimas semanas, por gestos ou recados escritos.

Ainda jovem, Japi mudou-se com a família para Belo Horizonte e depois foi para o Rio, antes de se instalar em São Paulo. Sua carreira, iniciada no Diário de Notícias, em BH, passou por Estadão, Jornal da Tarde, Isto É, Veja, Senhor e o Fantástico da TV Globo. Em seus últimos tempos, divertia-se caçando notícias estranhas ou erros de todo tipo na mídia, com os quais alimentava a coluna "Perdão, Leitores", da revista Imprensa, e depois o Jornal da ''Imprença'', do Portal Comunique-se.

Em certo momento, entre tantas crises no País, afirmou: "No Brasil, a realidade é tão impressionante, sórdida, canalha, que já pode ser considerada ficção".

Chefe a grande amigo dele nos idos do Jornal do Brasil, Alberto Dines o considerava um condutor de valores. "Japi foi um talento único, que fez uma transição geracional no jornalismo da geração anterior, atualizando o olhar e a linguagem. Uma tarefa essencial, daquelas que tornam uma pessoa perene.

O diretor de jornalismo da Band TV, Fernando Mitre, que conviveu com Japiassu em Belo Horizonte e depois foi seu chefe no Jornal da Tarde, relembra: "Quando comecei em Minas, não tive nenhuma dificuldade em encontrar minha referência: era Japiassu, o mais talentoso de todos nós. Texto sempre inspirado, brilhava e nos estimulava todos os dias. Marcou as redações por onde passou como excelente jornalista e ótimo colega."