Morre, aos 95 anos, o ator Oswaldo Louzada Um dos atores mais velhos em atividade no Brasil, com mais de 60 anos de carreira, Oswaldo Louzada morreu na madrugada de hoje, aos 95 anos, no Rio. Fumante, tinha câncer de pulmão e estava internado havia duas semanas no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Copa D''Or. Segundo o hospital, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Ator de cinema e de televisão, ele teve como um de seus maiores papéis o Seu Leopoldo, um avô maltratado diariamente pela neta mimada, Dóris, interpretada por Regiane Alves na novela "Mulheres Apaixonadas". Sua última participação na Globo, na condição de convidado especial, foi no humorístico "Sob Nova Direção", há quatro anos, quando contracenou, com Ingrid Guimarães, Heloisa Perissé e Laura Cardoso. O enterro foi marcado para o fim da tarde de hoje.