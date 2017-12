Morre autor sul-africano antiapartheid Andre Brink, aos 79 anos

Brink, que escreveu em inglês e africânder, era um líder dos Sestigers, grupo de escritores influentes dos anos 1960 que eram contra o regime do apartheid.

O romance de 1973 de Brink "Kennis van die aand" foi o primeiro livro escrito em africânder a ser banido pela minoria branca que governava a África do Sul. Foi posteriormente publicado em inglês ao redor do mundo com o título "Lookin on Darkness" (Olhando a escuridão).

"A Dry White Season" (Uma temporada seca e branca, 1979), talvez o romance mais famoso de Brink, era focado na morte de um ativista negro na prisão e foi posteriormente adaptado em um filme de Hollywood no qual estrelaram Marlon Brando e Donald Sutherland.

"É com grande tristeza que perdemos uma das nossas mais brilhantes estrelas literárias", disse Etienne Bloemhof, um dos editores de Brink, à rádio 702 Talk Radio.

A coleção de 1998 de Brink sobre a política da África do Sul, "Reinventing a Continent", tinha um prefácio do herói antiapartheid Nelson Mandela, que se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul depois do fim do regime da minoria branca em 1994.

Seu último romance "Philida", uma história sobre a escravidão na África do Sul em 1830, foi listado para o prêmio Man Booker.

Brink, que também era um dramaturgo e acadêmico, era professor de inglês na Universidade da Cidade do Cabo.

(Reportagem de Joe Brock)