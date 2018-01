Morre Cidón, mestre do queijo O único chef com uma estrela Michelin da cidade de Leon, Espanha, o criativo cozinheiro Carlos Cidón, do restaurante Vivaldi, morreu ontem, aos 50 anos. Cidón era grande defensor dos queijos regionais e de sua utilização na cozinha. O Vivaldi tinha um menu degustação só com o produto. As pesquisas de Cidón foram tema no Madrid Fusión 08 e viraram livro.