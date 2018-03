Morre condutor que atropelou vaca em Chavantes O jovem Matheus Oelher Biscain, de 21 anos, que sofreu ferimentos graves após atropelar uma vaca solta numa estrada vicinal de Chavantes, no sudoeste paulista, morreu na noite de segunda-feira, 3, no hospital da cidade. Desde o acidente, no dia 17 de fevereiro, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa local. O corpo do rapaz foi sepultado nesta terça-feira, 4, no Cemitério Municipal de Chavantes.