Morre d. Tomás Balduíno, o 'bispo da reforma agrária' O bispo emérito da Cidade de Goiás (GO), d. Tomás Balduíno, faleceu na noite desta sexta-feira (2), aos 91 anos de idade. A comunicação da morte foi feita hoje, terceiro dia da 52ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, pelo bispo auxiliar de Brasília e secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), d. Leonardo Steiner, durante a missa dos bispos eméritos em Aparecida (SP).