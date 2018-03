Morre em Salvador, aos 82 anos, o arquiteto Lelé Após dois meses internado no Hospital Sarah Kubitschek, que ele mesmo projetou, em Salvador, para tratar um câncer no fígado, morreu, na manhã desta quarta-feira, aos 82 anos, o arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, conhecido como Lelé. O corpo será velado na Igreja Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (também projetado por ele), e será transladado para Brasília, para ser enterrado no Cemitério Campo da Esperança.