Morre idosa atacada por abelhas no interior de SP Ida de Souza Negrão, de 90 anos, morreu ontem após ser atacada por abelhas, no último dia 24, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ela ficou internada no Hospital de Base do município por cerca de 10 dias, após ter levado ferroadas por quase 80% do corpo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras pessoas também foram atacadas no Jardim Nazareth, mas nenhuma ficou em estado grave.