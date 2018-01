Morre José Hermógenes, pioneiro do yoga no Brasil Morreu na sexta-feira (13), no Rio de Janeiro, aos 94 anos, José Hermógenes de Andrade Filho, conhecido como professor Hermógenes, um dos precursores do yoga no Brasil. A família não divulgou a causa da morte. A cremação do corpo está prevista para a manhã de domingo (15), no Rio. Autor de mais de 30 livros, Hermógenes nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. "Entrego, confio, aceito e agradeço" era um dos lemas do professor. Em 2012 foi lançada a biografia "Hermógenes: Vida, Yoga, Fé e Amor", escrita por um discípulo. Atualmente está em produção, pela Bodhgaya Filmes, o documentário "Hermógenes, Professor e Poeta do Yoga".