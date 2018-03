Morre jovem que sofreu queda em shopping de SP Morreu hoje a morte da jovem de 21 anos que sofreu uma queda nesta manhã no Shopping West Plaza, no bairro da Pompéia, zona oeste de São Paulo, informou o Hospital São Camilo. Segundo a assessoria de imprensa do West Plaza, o caso foi registrado no 23º Distrito Policial de Perdizes, mas ainda não há detalhes sobre a ocorrência.