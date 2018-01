Morre Maria Della Costa, ícone do teatro brasileiro

Atualizado às 22h50

Morreu sábado, 24, aos 89 anos, a atriz Maria Della Costa. Vítima de um edema pulmonar, era um dos nomes mais marcantes do teatro brasileiro. Ela estava em sua casa quando passou mal e foi transferida para o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Sem filhos e viúva de Sandro Polloni, Maria Della Costa será velada amanhã, a partir das 14h, em local ainda não definido.

Revelada nos anos 1940, Maria Della Costa chamou imediatamente a atenção pela beleza e por seu talento como intérprete. Natural de Flores da Cunha,nascida em 1926, Maria mudou para Porto Alegre com sua mãe e na cidade foi descoberta por um caça talento da Revista Globo. Estreou no teatro a convite de Bibi Ferreira, em uma montagem de A Moreninha.

Ao lado do segundo marido, Polloni, fundou em 1948 o Teatro Popular de Arte, origem da Companhia Maria Della Costa. Em São Paulo, o grupo inaugurou seu teatro próprio em 1954. “Uma referência preciosa do bom teatro no Brasil”, considera a estudiosa Tania Brandão. Para estruturar a companhia, o casal trouxe da Itália um dos maiores encenadores do palco nacional, Gianni Ratto.

Além de textos internacionais, também encennou grandes autores brasileiros. Na televisão fez sucessos como Beto Rockfeller e Estúpido Cupido.