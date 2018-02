Ela sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo e seu estado de saúde era considerado gravíssimo. O acidente aconteceu por volta das 7 horas de ontem, no Jardim Duprat, na região do Guarapiranga. O filho dela, de 21 anos, que também estava no imóvel no momento da explosão, teve escoriações na mão e foi liberado após atendimento no Hospital de Campo Limpo.