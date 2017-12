Morre o jornalista e crítico musical Mauro Dias Morreu na noite deste domingo, 31, aos 66 anos, o crítico de música brasileira Mauro Dias. Ele estava internado no Hospital Dom Antonio de Alvarenga, em São Paulo, para tratamento de um câncer no esôfago. Na última semana, ele havia sido submetido a uma cirurgia para voltar a se alimentar, mas teve uma piora na noite do domingo e não resistiu. O velório acontece até as 11h desta terça, 2, no Cemitério de Vila Mariana, na R. Batista Caetano, 300. O corpo será levado em seguida para o Crematório de Vila Alpina.