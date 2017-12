Morre o jornalista Renato Pompeu, aos 72 anos

Pompeu também trabalhou na agência United Press International (UPI) e na equipe da enciclopédia Larousse-Cultural.

Até a véspera da morte, o jornalista continuava trabalhando diariamente. O último post em seu Blog do Renatão (renatopompeu.blogspot.com.br), mantido por ele desde outubro de 2009, data de sábado, 8. Também assinava uma coluna na revista Caros Amigos e colaborava com o jornal Diário do Comércio.

Ao longo de sua carreira, Pompeu publicou mais de 20 livros, entre eles os romances Quatro-Olhos, de 1976, e A Saída do Primeiro Tempo, de 1978, ambos lançados pela editora Alfa-Omega, e o infantojuvenil A Menina Que Veio das Estrelas, que saiu em 1985 pela Companhia Nacional. Em 2003, publicou pela Ediouro Canhoteiro - O Homem Que Driblou a Glória, biografia do jogador José Ribamar de Oliveira (1932-1974), o Canhoteiro, apontado por muitos como o maior ponta-esquerda do futebol brasileiro.

Ele cursou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo - e jamais concluiu. Como jornalista, ganhou um prêmio Esso e três prêmios Abril. Até as 20h deste domingo, a família ainda não havia divulgado onde o corpo seria velado.