Morre o produtor musical João Araújo, pai de Cazuza O produtor musical João Araújo morreu, na manhã deste sábado, 30, vítima de uma parada cardíaca, aos 78 anos. Ele era pai do músico Cazuza e casado havia 56 anos com Lucinha Araújo. O produtor se recuperava de um acidente doméstico e morreu em casa. O velório começou às 12h deste sábado, na capela 1 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O enterro está marcado para as 17h.