Morre o touro nelore Átma de Naviraí Morreu no dia 24 de janeiro, aos 7 anos, na central de Tecnologia e Coleta de Sêmen da Alta Genetics, em Uberaba (MG), o touro Átma de Naviraí. Com progênie de destaque nas pistas do País e mais de mil filhos avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN), Átma de Naviraí teve mais de 100 mil doses de sêmen comercializadas. Site: www.altagenetics.com.br.