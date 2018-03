Morre paulista com suspeita de febre amarela vacinal A mulher de 43 anos que estava internada desde a noite de sábado em estado grave no Hospital Geral de São Mateus, na zona Leste de São Paulo, após tomar a vacina contra a febre amarela, morreu na manhã de hoje, segundo informações da Secretaria da Saúde. Há suspeita de que ela tenha contraído a febre amarela provocada por uma reação à vacina. O laudo do exame para confirmação da doença feito pela Vigilância Epidemiológica deve sair em 30 dias, segundo a secretaria. Ela morreu na UTI do hospital após um choque séptico e falência múltipla dos órgãos, segundo a secretaria. De acordo com o hospital, a paciente tomou a vacina contra a febre amarela no dia 17, em uma unidade básica de saúde em São Mateus. Ela não ia viajar para nenhuma área de risco e não precisava ser vacinada. A paciente trabalhava como encarregada de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Mateus.