Morre piloto que passou mal em voo entre Rio e Paris O piloto Ronuro Mazaruni Cavalcanti Pinheiro, de 63 anos, morreu, na noite dessa quinta-feira, 8, após passar três dias internado no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas (BA), região metropolitana de Salvador. Pinheiro havia sido internado na madrugada de terça-feira, 6, após desmaiar a bordo de um voo da TAM que havia decolado do Rio na noite de segunda-feira, 5, com destino a Paris. A viagem foi interrompida e o avião, que levava 136 passageiros, fez um pouso não programado em Salvador, para que o piloto pudesse ser socorrido.