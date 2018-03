Morre Rubens de Falco, o Leôncio de 'A Escrava Isaura' O ator Rubens de Falco morreu na manhã de hoje, aos 76 anos, em função de uma parada cardíaca. O artista estava internado no Centro Integrado de Atendimento ao Idoso (Ciai), no Morumbi, em São Paulo, havia dois anos. Ele tentava se recuperar dos problemas causados por um derrame. Na televisão, o ator trabalhou em duas versões da novela A Escrava Isaura. A primeira, exibida pela TV Globo entre 1976 e 1977, consagrou Rubens de Falco como o vilão Leôncio. Na segunda adaptação, realizada pela Record, o artista ficou com o papel do comendador Almeida, pai de Leôncio, e repetiu o sucesso. Já no cinema, integrou o elenco de filmes como Nós, os Canalhas e Pixote: A Lei do Mais Fraco.