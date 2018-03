Morro do Juramento (RJ) tem terceiro dia de tiroteio Pelo terceiro dia consecutivo houve troca de tiros no Morro do Juramento, na zona norte do Rio de Janeiro. A circulação de trens da linha 2 do metrô teve de ser interrompida por três vezes durante a tarde por motivos de segurança. Ontem, homens do 9º Batalhão da Polícia Militar reforçaram o policiamento na favela e fizeram operação na região para apreender drogas e armas. Apesar do confronto com os criminosos, nada foi encontrado. Também não houve feridos, segundo a polícia.