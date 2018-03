Morta a 31ª moradora de rua na Grande Goiânia

O homicídio ocorreu na noite de quarta-feira, 31, próximo ao local onde a jovem andava na companhia de outro morador de rua, no Setor Norte Ferroviário, bairro na mesma região onde ocorreram outras mortes. O motivo do crime seria uma dívida da vítima com traficantes.

O motociclista que atirou foi preso. Trata-se de um adolescente menor de 18 anos que foi reconhecido pelo amigo da vítima. O sobrevivente conseguiu correr na hora dos tiros.

Quando a onda de atentados iniciou, em 2012, houve suspeita de ação de grupo de extermínio e em duas delas os autores acabaram filmados por câmeras. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, chegou a falar em federalização das investigações. Nesta quinta-feira, 1º, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Goiás reiterou que a morte mais recente é um novo caso ligado ao tráfico e que não vê ligação entre os assassinatos de moradores de rua, ressaltando que a maioria dos casos foi solucionada.