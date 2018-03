Morte causa impacto em todos os setores

Personalidades dos mais diversos ramos de atividades reagiram com emoção à notícia da morte de Ruy Mesquita. Muitos fizeram relatos de momentos marcantes de suas vidas, que testemunham a coragem e a firmeza de princípios do diretor de O Estado de S. Paulo.

Vários desses relatos estão relacionados com o momento mais sombrio da história recente do Brasil, quando o regime militar prendeu, torturou e matou jornalistas considerados "subversivos". Alguns desses jornalistas, como Paulo Markun, relatam como receberam apoio de Ruy Mesquita nesse momento crítico.

Homens de negócios também chamam a atenção para as qualidades do diretor do Estado. Na visão do banqueiro Joseph Safra, Ruy "deu uma contribuição inestimável para a vida política e empresarial do país". Ele "reunia todas as virtudes que queremos ver em um grande jornalista: independência, firmeza, correção, profundidade, capacidade de mudar de opinião frente ao espírito do tempo e, não menos importante, um texto de extraordinária qualidade", acrescenta outro banqueiro, Pedro Moreira Salles.

"Seus editoriais contribuíram na defesa de democracia do povo brasileiro", considera o empresário Abílio Diniz. "E sua luta pela imprensa livre jamais será esquecida." A ministra da Cultura, Marta Suplicy, resumiu: "É o fim de uma era".

O jornalista Miguel Jorge, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que foi diretor de redação do Estado, testemunhou: "Ruy sempre foi um jornalista 24 horas por dia, 7 dias por semana".

A escritoria Lygia Fagundes Telles, que atuou com Ruy Mesquita na peça Heffman, em 1944, quando o jornalista tinha 19 anos, declarou: "A figura que vai ficar eterna é a do grande jornalista e cidadão exemplar. Mas gosto de me lembrar do amigo".

O jornalista Fernando Mitre, diretor da Rede Bandeirantes, que chefiou a redação do Jornal da Tarde, recorda: "Da sua máquina, saíam textos antológicos".

O sociólogo Roberto DaMatta lembra sua primeira impressão, quando se tornou colunista do JT: "Logo, o antropólogo dentro de mim viu que o nome ‘doutor Ruy’ representava um ideal".

O jornalista Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute do Wodrow Wilson Center, nos EUA, e que foi correspondente do Estado em Washington, definiu-o como um "editor dedicado e inteligente, sempre pautado pelo espírito público que herdou do pai e do avô".