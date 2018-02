Morte de filha do presidente da Light abala empresariado

Alquéres é muito conhecido no meio empresarial do Rio e tem bom trânsito entre políticos, como o governador Sérgio Cabral. Com o forte golpe da súbita morte da filha, do genro e do neto, Alquéres passou o dia incomunicável, informou a assessoria de imprensa da Light. A família está mobilizada no trabalho de identificação dos corpos. Não havia ainda qualquer decisão sobre o sepultamento.

O executivo, que já exerceu cargos executivos na Eletrobrás e na Alstom, vinha repetindo aos amigos recentemente que buscava reservar mais tempo para desfrutar com a família. Ele se ressentia de ter aproveitado pouco os últimos anos de vida dos pais. O presidente da Light tem mais quatro filhos e outras duas netas. Pouco antes do nascimento de Francisco, ele manifestou sua grande expectativa pela chegada de seu primeiro neto do sexo masculino.

Alquéres foi eleito recentemente presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), da qual já era o primeiro vice-presidente. Segundo a assessoria de comunicação da entidade, o atual presidente, o empresário Olavo Monteiro de Carvalho, também ficou muito abalado com a tragédia. Ele é amigo de Alquéres e sua família há muito tempo.

A ACRJ e a Light publicaram nota de pesar e solidariedade a Alquéres. A posse de Alquéres na Associação Comercial estava marcada para o dia 8 de junho, mas até o momento não se discutiu sobre um possível adiamento. No último evento público da entidade, dia 15, Alquéres e Carvalho receberam o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, para um concorrido almoço-homenagem.