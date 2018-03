Morte de PMs: 4 vítimas são enterradas em Rio Claro Os corpos sargento da Rota Luis Marcelo Pesseghini, de 40 anos, de sua mulher, cabo Andreia Regina Bovo Pesseghini, de 36 anos, do filho do casal, Marcelo Eduardo, de 13 anos e da avó Benedita de Oliveira Bovo, de 67 anos, foram enterrados na tarde desta terça-feira, 6, em Rio Claro (SP). Em uma cerimônia fechada, no Cemitério Parque das Palmeiras, quatro dos cinco mortos na chacina ocorrida em São Paulo foram sepultados por volta das 18h. Os corpos chegaram em Rio Claro em carros escoltados por viaturas da Rota. O corpo da tia do casal, Bernadete Oliveira da Silva, foi enterrado à tarde no Cemitério Parque Gethsemani Anhanguera, em São Paulo.