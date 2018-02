Morte de suspeito foi caua de protesto em SP

Três ônibus da Viação Vip Transportes, que estavam parados no ponto final, próximo ao Cemitério da Saudade, foram alvo da fúria dos manifestantes. Um deles, de linha 2460 (Cemitério da Saudade /Parque Dom Pedro), foi incendiado, assim como a cabine do fiscal. Outros dois ônibus, também estacionados no local, foram depredados.

PMs da Rota e da Tropa de Choque, com o auxílio da Guarda Civil Metropolitana e de agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), foram acionados para dispersar a população.