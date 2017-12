Morte no trânsito é substituída por lesão grave, diz ONG

De acordo com ele, as políticas de trânsito, como a obrigação de itens de segurança e a redução de velocidade em algumas vias, somente diminuíram a letalidade dos acidentes, mas não reduziram a sua quantidade.

De acordo com dados da Seguradora Líder-DPVAT, administradora do seguro de trânsito obrigatório (DPVAT), no ano passado foram pagas 54.676 indenizações por mortes no trânsito contra 60.752 no ano anterior. Já a invalidez permanente gerou 444.206 benefícios em 2013 ante 352.495 em 2012. Isso quer dizer que, somadas, as indenizações por morte e invalidez aumentaram cerca de 20% no período, de 413 mil para quase 499 mil pagamentos.

Segundo Ramalho, o observatório tem chamado a atenção para essa migração e trabalha para de fato conscientizar a população do perigo no trânsito. "É muito tênue a linha entre morrer, se arranhar e ter sequelas".