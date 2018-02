Mortes causadas pela dengue na BA chegam a 51 Chegaram a 51 as mortes confirmadas por dengue na Bahia este ano. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), há ainda 60 óbitos sendo investigados. Porém, de acordo com o levantamento epidemiológico relativo ao período entre o início do ano e 9 de maio, divulgado hoje, o número de casos registrados a cada semana continua em queda.