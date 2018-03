Mortes de bebês no Pará chegam a 30 Chega a 30 o número de recém-nascidos mortos na Santa Casa de Misericórdia em Belém (PA) do dia 20 até ontem (4). De acordo com a Agência Brasil, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado confirmou seis mortes ontem (4), quatro delas de natimortos. A causa das mortes seria a falta de pré-natal das mães e a saúde debilitada dos bebês. O número estaria "dentro da média da Santa Casa", segundo a Secretaria, que informou ainda que o hospital excede sua capacidade de atendimento em 50%.