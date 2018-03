Mortes de crianças em acidentes caem 17%, diz ONG

Acidentes - de trânsito, afogamentos, sufocações, queimaduras, quedas, intoxicações e outros - ainda são a principal causa de mortes de crianças no Brasil. Em 2000, 6.656 menores de 14 anos foram vítimas de acidentes em todo o País - 13,20 casos por 100 mil habitantes. Em 2007, o número caiu para 5.325 - 11,02 por 100 mil. Das 6,9 mil crianças brasileiras que morreram em 2007 de causas externas (acidentes e violência), a maioria (77%) foi vítima de acidentes. Um problema mundial, aliás. De acordo com o Relatório Mundial Sobre Prevenção de Acidentes com Crianças, lançado em dezembro pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Unicef, 830 mil crianças morrem em todo o planeta, por ano, por causa de acidentes.

?O número de hospitalizados (em decorrência de acidentes) é alto. Por isso, a conscientização e a prevenção deveriam ser encarados como prioridade?, adverte a coordenadora da ONG. ?Não adiantam campanhas pontuais?, defende Luiza. ?Precisamos de um programa contínuo.? O próximo domingo será o Dia da Prevenção de Acidentes com Crianças, data instituída pela ONG. ?Estamos convidando instituições, como escolas e igrejas, para a mobilização em prol das prevenção de acidentes?, diz a coordenadora. ?Será um alerta público.? Espera-se agora que, no próximo levantamento, os números sejam mais positivos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.