Mortes em estradas de SP no carnaval superam 2007 O número de mortos nas estradas de São Paulo entre sexta-feira e a meia-noite de ontem superou o total de todo o Carnaval do ano passado. De acordo com balanço parcial da Operação Carnaval 2008 divulgado hoje pelo Comando Geral da Polícia Militar (PM) do Estado, foram 37 mortes ante um total de 32 registradas no mesmo período de 2007. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que pertence à PM, foram registrados 881 acidentes com 558 vítimas: 389 com ferimentos leves, 132 em estado grave, além das 37 mortes. A Polícia Rodoviária aplicou 13.143 multas e recolheu 749 veículos. A Operação Carnaval 2008 segue até amanhã ao meio-dia, quando será divulgado o balanço final das ocorrências. Cerca de 82 mil policiais participam da força-tarefa. No feriado de carnaval do ano passado foram registrados 1.151 acidentes com 644 vítimas leves, 192 vítimas graves e 9.611 autuações.