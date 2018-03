Mortes em federais caem 11,7% no carnaval deste ano

Apesar do aumento de 1,57% no número de acidentes nas estradas federais, o total de mortos e feridos foi menor em relação ao período de carnaval de 2007. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal foram registrados durante a Operação Carnaval, que começou à zero hora de sexta-feira até a meia-noite de quarta-feira, 2.396 acidentes, com um total de 128 mortes (11,7% menor que em 2007) e 1.472 feridos(7,42% a menos que no ano passado). Confira no gráfico o número de mortes nas estradas desde 2003 Apesar do aumento do número de acidentes, o resultado foi menor que o verificado no Natal do ano passado, quando foram registrados 2.966 acidentes, e 212 mortos. As principais causas dos acidentes segundo a PRF foram a imprudência e o desrespeito às leis do trânsito. Foram flagrados por excesso de velocidade 156.919 veículos, número 26,8% maior que no carnaval de 2007. Alguns motoristas chegaram a atingir 180 quilômetros por hora. O estado de Minas Gerais liderou no ranking de mortos: 19. Santa Catarina ficou em segundo, com 15 mortes. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 11, o Maranhão, com 10, e a Bahia com 9. No número de acidentes, Minas Gerais também liderou, com 449 registros. Rio de Janeiro ficou em segundo, com 255, seguido de Santa Catarina, com 239, São Paulo, com 173, e Rio Grande do Sul, com 171.