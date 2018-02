Mortes no trânsito superam homicídios em Sorocaba, SP

Segundo os dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, é a primeira vez que as mortes provocadas no trânsito superam o número de homicídios criminosos na cidade de 593.183 habitantes. Em todo o ano passado, o trânsito registrou 59 mortes por culpa de algum agente, enquanto os homicídios dolosos somaram 66 vítimas. Em 2011, o trânsito matou 54 pessoas e foram 55 as vítimas de homicídios dolosos. Nos registros deste ano, constam duas mortes no trânsito caracterizadas como homicídio doloso.

Um dos casos é o do músico Fausto Carlos Pará, de 21 anos, morto no último dia 2, quando seu carro foi atingido pelo Mercedes Benz blindado, dirigido por Romualdo Siqueira Spinoza, de 34 anos. O condutor, que pegara ao veículo do patrão sem autorização, abasteceu sem pagar e era perseguido pela polícia, quando passou um sinal vermelho e causou a colisão. A Justiça de Sorocaba entendeu que ele assumiu o risco de matar e decidiu que o acusado será julgado pelo Tribunal do Júri.