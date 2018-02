Mortes por dengue crescem 94% em 4 meses no País As mortes por dengue no Brasil dobraram nos primeiros quatro meses de 2010 em relação a 2009. Até 1.º de maio foram confirmados 321 casos fatais, 94,5% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado (165). Somente em São Paulo, 99 pessoas morreram por causa da doença. Os números superam os da epidemia de 2002, quando foram contabilizadas 152 mortes ao longo de 12 meses.